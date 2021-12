La silenziosa fine di Assassin's Creed Identity: una storia di morte digitale

Nel dicembre del 2016, l'App Store di Apple premiò come videogioco dell'anno per iPad in Sud Africa e Medio Oriente un titolo della serie Assassin's Creed. Circa cinque anni dopo, quella produzione è al centro di una silenziosa storia di "morte digitale".

Da lungo tempo si discute in merito alla possibilità che un videogioco acquistato in formato digitale possa un giorno non risultare più scaricabile. Inoltre, non è inusuale, purtroppo, assistere alla chiusura di server legati a titoli online. Tuttavia, nel caso di Assassin's Creed Identity si è andati oltre. Facciamo un passo indietro: tempo fa chi vi scrive ha acquistato regolarmente il gioco dal Play Store (e ovviamente l'hanno fatto anche altre persone), il negozio digitale ufficiale di Android. Sappiamo tutti come va generalmente: il backlog si accumula e magari nel frattempo si "mette da parte" qualche produzione.

Un giorno, però, torna la voglia di giocare. In questo contesto, le persone coinvolte hanno trovato un'amara sorpresa. Il titolo è infatti sparito dal negozio digitale di Google. Tuttavia, coloro che hanno acquistato in passato il videogioco possono ancora scaricarlo mediante l'apposito link ufficiale al Play Store. Qual è dunque il punto? Nonostante si tratti di un action RPG, Assassin's Creed Identity richiede una connessione ai server anche solamente per proseguire oltre il menu iniziale (a quanto pare, il tutto sarebbe stato necessaria per scaricare contenuti di gioco in corso d'opera, stando ad alcune discussioni su Quora). Peccato che, senza troppi preavvisi (non siamo riusciti a trovare nulla di ufficiale online, ad esempio la pagina Facebook di AC Identity è ferma al 2019), questi ultimi siano stati a quanto pare chiusi (apprendiamo dalla fandom di AC Identity, unica fonte che siamo riusciti a scovare in merito, che lo "spegnimento" potrebbe essere avvenuto a ottobre 2021).

Questo significa che attualmente avviando il gioco si riscontra un messaggio di errore, che non consente nemmeno di andare oltre al menu iniziale. In parole povere, il titolo che all'epoca abbiamo descritto nella nostra recensione di Assassin's Creed Identity non è più giocabile per coloro che l'avevano acquistato dal Play Store e lo vogliono scaricare.

Come l'hanno presa gli utenti coinvolti? Nella pagina del Play Store del gioco, che ricordiamo ora risulta accessibile solamente a coloro che hanno acquistato in passato il titolo, ci sono diverse segnalazioni relative al malfunzionamento del gioco, tra chi non riesce a superare il tutorial (forse perché il gioco non scarica più i dati "successivi") e chi invece non può proprio avviarlo. Non mancano alcune richieste di rimborso, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Tra l'altro, da WayBack Machine apprendiamo che il titolo era ancora in vendita sul Play Store, perlomeno in alcuni mercati, a fine ottobre 2021, quindi potrebbe esserci chi l'ha acquistato tutto sommato di recente.

Cercando "assassin's creed identity closed" su Google non esce nulla di ufficiale: semplicemente, nella sezione "Le persone hanno chiesto anche", si notano alcune ricerche comuni tra gli utenti, che giustamente si stanno chiedendo se il gioco sia offline e se risulti ancora possibile giocarlo. Pensate che sul sito ufficiale di Ubisoft al momento in cui scriviamo viene ancora indicato che è tutto online anche per quel che riguarda Android, quando in molti stanno invece riscontrando problemi.

Insomma, sicuramente si tratta di una situazione inusuale. Una storia che era giusto approfondire per comprendere cosa può accadere a una produzione digitale.