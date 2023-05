Silica arriva in Accesso Anticipato: pronti a sbarcare sul pianeta Baltarus

Tra i nuovi videogiochi in arrivo a maggio 2023, trova spazio anche Silica, un'interessante produzione indipendente sviluppata e edita dal team di Bohemia Interactive.

A partire dalla giornata di mercoledì 3 maggio 2023, la community di Steam potrà infatti avere un primo assaggio del titolo, grazie all'esordio della produzione in Early Access. L'avvio dell'Accesso Anticipato offrirà agli appassionati del genere la possibilità di provare con mano Silica, ibrido videoludico che si muove in bilico tra sparatutto in prima persona e strategico in tempo reale.

Un po' FPS e un po' RTS, la produzione Bohemia Interactive propone uno scenario di stampo sci-fi, all'interno del quale i giocatori si dovranno contendere il controllo del pianeta Baltarus. Con tre fazioni a disposizione, la community potrà scegliere di vestire i panni di ostili alieni oppure di parteggiare per uno dei due battaglioni umani determinati a conquistare il controllo del corpo celeste. Nella versione finale di Silica, i giocatori potranno avventurarsi su Baltarus sia in solitaria sia in compagnia, grazie all'implementazione di una modalità multiplayer di stampo cooperativo.



Per un primo assaggio delle potenzialità del titolo, sarà sufficiente attendere la giornata di mercoledì 3 maggio. Nel frattempo è già disponibile la pagina Steam di Silica, il cui esordio è per ora atteso esclusivamente su ecosistema PC.