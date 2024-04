Silksong, Hades 2 o Stellar Blade? Another Crab's Treasure è pronto alla 'chela novela'!

Non serve guardare ai tanti annunci del Nintendo Indie World di aprile per intuire la straordinaria vivacità dell'attuale scena indipendente. Un ulteriore indizio in tal senso ce lo offrono i ragazzi di Aggro Crab con un esilarante post sui social incentrato sulla 'chela novela' affrontata da Another Crab's Treasure.

L'originale action ruolistico in salsa roguelike con protagonista un granchio guerriero dovrà infatti vedersela con tantissimi altri titoli, provando a emergere nell'affollato panorama indie con un gameplay profondo e una sana dose di ilarità e autoironia.

Nella speranza di stemperare la tensione che precede il lancio del titolo, il team Aggro Crab strappa un sorriso a tutti gli appassionati di videogiochi con un meme che raffigura gli sviluppatori nei panni di un piccolo traghetto intento a trasportare Another Crab's Treasure in un canale che minaccia di essere schiacciato da Hades 2 e Hollow Knight Silksong, due tra i videogiochi indie più attesi del 2024.

In un successivo messaggio, gli sviluppatori del soulslike coi granchi guardano anche in direzione di Stellar Blade spiegando di essere pronti a farsi strada in un mercato tanto spietato da vederli costretti a confrontarsi con l'uscita di titoli che, come l'action sci-fi di Shift Up, avverrà quasi in contemporanea con Another Crab's Treasure.

Pur non potendo fronteggiare ad armi pari la poderosa macchina promozionale di Sony che sta accompagnando l'uscita di Stellar Blade su PlayStation 5, i ragazzi di Aggro Crab possono comunque contare sul volano mediatico rappresentato dall'arrivo del 'Dark Souls coi granchi' nel catalogo di Xbox Game Pass il 25 aprile, giusto in tempo per il lancio del titolo su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

