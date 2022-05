Silt arriva a giugno su PC e console: data di lancio per l'Indie abissale

Avevamo avuto di segnalare Silt tra i 10 migliori Indie presentati all'E3 2021, ed ora è giunto il momento di testare l'effettiva qualità del titolo di Spiral Circus.

La software house britannica e il publisher Sold Out si apprestano infatti a rendere disponibile l'Indie su PC e console. Il momento del debutto di questa inquietante avventura abissale è infatti decisamente prossimo, con il Day One definitivamente in programma per la giornata di mercoledì 1 giugno 2022. Originariamente atteso in esclusiva Steam, Silt raggiungerà invece anche il mondo console, con il lancio previsto su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

All'interno di questo suggestivo Indie in bianco e nero, i giocatori vestiranno i panni di un sommozzatore pronto ad esplorare le profondità oceaniche. Queste ultime, tuttavia, si rivelano popolate di creature surreali e inquietanti. Il nostro protagonista è però in grado di assumerne il controllo: uno stratagemma grazie al quale sarà possibile risolvere i puzzle e gli enigmi che il team di Silt proporrà progressivamente al pubblico.



In attesa del Day One in programma per il 1 giugno 2022, ricordiamo che il titolo è stato protagonista dell'ultimo Nintendo Indie World, dove è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Silt.