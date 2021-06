Silt, un inquietante puzzle game esplorativo: trailer dall'E3 2021

Tra le produzioni annunciate al PC Gaming Show dell'E3 2021, si presenta anche Silt, puzzle game ambientato nelle profondità oceaniche, dove oscuri pericoli attendono in agguato.

Caratterizzato da un'estetica in bianco e nero, l'indie è sviluppato dal team di Spiral Circus, dalla mente dell'artista Mr Mead. Silt propone un'avventura straziante da vivere nelle profondità di un surreale squarcio oceanico. Alter ego del giocatore è un sommozzatore determinato a scoprire cosa si annida nelle profondità più oscure, per un titolo dalla natura esplorativa caratterizzato da uno stile monocromatico.



Per superare puzzle e ostacoli, i giocatori potranno assumere il controllo di diverse creature acquatiche, per sfruttarne le abilità peculiari. Il team di sviluppo ci invita a sopravvivere "agli incontri con i colossi del mondo sottomarino e imbriglia il loro potere per risvegliare una forza rimasta a lungo sopita al centro degli abissi".

Privo di una data di uscita precisa, Silt è atteso nel corso dei primi mesi del 2022 su PC, via Steam.