Silt si tuffa su Switch a giugno: l'avventura 'abissale' nel gameplay dell'Indie World

Il team indipendente di Spiral Circus ci reimmerge nelle profondità oceaniche di Silt per fissarne la finestra di lancio su PC e Nintendo Switch con un video gameplay confezionato per l'Indie World.

Annunciato ufficialmente nella cornice mediatica dell'E3 2021, Silt tra ispirazione dal comparto artistico e dall'impianto ludico di opere come Limbo, Inside e Little Nightmares per farci esplorare gli abissi di un oceano popolato da creature terrificanti e mostri bizzarri.

Come spiega lo stesso sviluppatore capo Tom Mead, Silt è la rappresentazione plastica della sua talassofobia, la paura ancestrale del mare aperto: gli orrori abissali con cui entreremo in contatto immergendoci nelle profondità oceaniche manifesteranno questa fobia e sproneranno i giocatori ad esorcizzarla interagendo con le creature e compiendo delle sessioni di esplorazione.

La commercializzazione di Silt è prevista per il mese di giugno su Nintendo Switch e PC (Steam). A chi ci segue, ricordiamo che nella cornice del Nintendo Indie World anche gli sviluppatori italiani di Stormind Games hanno fissato l'uscita di Batora Lost Haven, un action GDR che fonde gli hack and slash ai twin-stick shooter in uno scenario ispirato alla fantascienza anni '50.