Silver Chains: annunciato in video lo spaventoso horror tra fantasmi e bambole fluttuanti

Forti del successo di Dead Cells, gli editori tedeschi di Headup Games volgono il loro sguardo in direzione delle avventure a tinte oscure per dare modo agli autori di Cracked Heads Games di presentarci Silver Chains, un terrorizzante horror per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo, come da tradizione per questo genere di esperienze dai toni dark, è ambientato all'interno di una casa abbandonata dell'Inghilterra rurale. Il nostro alter-ego, Peter, si risveglierà all'interno di questa abitazione dopo essere stato colpito dal ramo di un albero durante una violenta tempesta.

Il colpo subito provocherà un'amnesia temporanea al povero Peter: lo scopo dell'utente sarà perciò quello di aiutare il giovane a riguadagnare la memoria perduta e capire, così facendo, come ha fatto a cacciarsi in questo guaio.

Per riannodare il filo dei ricordi di Peter dovremo addentrarci nella casa abbandonata e scoprire gli oscuri segreti di questa abitazione. L'impalcatura di gioco eretta dagli sviluppatori di Silver Chain, di conseguenza, farà leva sullo spirito di intraprendenza del nostro personaggio e sulla curiosità degli utenti, portandoci così a vivere un'esperienza al cardiopalma tra enigmi ambientali da risolvere, creature demoniache da esorcizzare e fantasmi da cui scappare.

L'incubo digitale del povero Peter inizierà il 6 agosto in coincidenza del lancio di Silver Chain su PC attraverso le pagine di Steam e GOG. La versione console destinata agli amanti di survival horror su PS4, Xbox One e Nintendo Switch arriverà invece a fine anno. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione e diteci cosa ne pensate di questo progetto. A chi ama questo genere di esperienze a tinte oscure venate di elementi investigativi, ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di The Sinking City.