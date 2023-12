Silver Wolf, console alla mano, brilla in un cosplay di Honkai Star Rail

Arrivato nell'aprile 2023 su dispositivi mobile e PC, e solo più di recente anche su PlayStation 5, Honkai Star Rail sta scalando rapidamente le classifiche divenendo uno dei giochi più scaricati e apprezzati dalla community. MiHoYo, il team dietro lo sviluppo di Genshin Impact, ha fatto centro per la seconda volta di fila.

Honkai Star Rail è il migliori gioco su mobile nel 2023 e ciò già basterebbe per comprendere la portata dell'ultimo progetto di casa Hoyoverse. Il successo del free to play a tema sci-fi non si limita ai sistemi iOS e Android, ma sconfina anche alle console casalinghe. Honkai Star Rail è uno dei più scaricati su PlayStation 5 e presto potrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda l'utenza Microsoft e Nintendo. Parrebbe che MiHoYo stia provando a portare il titolo anche su Xbox e Switch.

In attesa di novità, la cosplayer Ruripuri entusiasma il fandom con una spettacolare interpretazione di una delle eroine più apprezzate del gioco. Silver Wolf è una dei componenti degli Stellaron Hunters, eroina dalla rarità a 5 stelle che segue il patto Nihilium e che in combattimento sfrutta il tipo Quantum.

Silver Wolf è una geniale hacker che manomette i datti della realtà. Nei suoi occhi l'universo è un enorme simulazione che può essere superata affrontando le diverse fasi di cui è composta. Non importa quanto le difese informatiche siano sicure, Silver Wolf può hackerarle con facilità e in questa sua interpretazione lo fa sfruttando una PS Vita. In questo cosplay di Silver Wolf da Honkai Star Rail la vediamo infatti con la console portatile Sony tra le mani, pronta a manomettere l'ennesimo sistema informatico con le sue doti di hacking.