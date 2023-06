Il Simbionte di Marvel's Spiderman 2 arriva nel primo capitolo con una mod: ecco il video

Pare proprio che i giocatori abbiano perso la testa per il nuovo costume di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2, al punto da spingere i modder a riprodurre la particolare tuta nera nel primo capitolo della serie Insomniac Games.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, è disponibile una nuova mod per Marvel's Spider-Man che introduce una versione della tuta Simbionte dell'arrampicamuri che è quasi indistinguibile da quella che abbiamo visto nel corso dell'ultimo PlayStation Showcase. Come potete osservare nel video in apertura della notizia, la qualità della mod è molto elevata e dimostra come gli sviluppatori abbiano riprodotto ogni singolo particolare del costume, sebbene si tratti esclusivamente di un'aggiunta estetica. Sfortunatamente, l'installazione della mod si limita ad introdurre un nuovo costume per il protagonista e non permette di usare i poteri speciali del simbionte, i quali potranno essere scatenati contro i criminali solo all'uscita del prossimo capitolo.

In attesa che Sony sveli la data d'uscita del gioco PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un'intervista in esclusiva italiana agli sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 con tantissimi dettagli sul gioco.

Sapevate che è stato finalmente svelato come funziona il cambio di personaggio da Peter a Miles in Marvel's Spider-Man 2?