Simon the Sorcerer Origins 'fa magie' su PC e console nel nuovo video gameplay

La preannunciata partecipazione di Simon the Sorcerer Origins alla GDC s'accompagna al nuovo, 'incantevole' video gameplay confezionato dagli studi Smallthing come parte degli annunci legati al Future Games Show Spring Showcase 2024.

Realizzato con la partecipazione del publisher Leonardo Interactive, il progetto tutto italiano di Origins fa da prequel all'iconica avventura punta e clicca degli anni '90, un titolo che ha da subito conquistato i creatori dell'originario Simon the Sorcerer Simon e Mike Woodroffe, i quali hanno accolto con entusiasmo la volontà del team Smallthing di rievocare e attualizzare le avventure del giovane stregone.

Il video mostratoci nel corso dell'FSG Spring Showcase 2024 ha dato modo a tutti i fan del genere di ammirare delle scene di gameplay esclusive con Simon doppiato dall'attore britannico Chirs Barrie, l'interprete del maghetto originario, sullo sfondo di alcuni dei brani della colonna sonora composta da Mason Fisher. Il progetto di Simon the Sorcerer Origins prende spunto dal capolavoro punta e clicca primigenio per estenderne il perimetro ludico e narrativo con un'avventura esaltata da un lavoro di animazione basato su 15.000 frame disegnati a mano, con la partecipazione e la passione profusi da 80 professionisti.

Il lancio di Simon the Sorcerer Origins è previsto più avanti nel 2024 su PC, Mac OS e Linux, come pure su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto degli annunci del Future Games Show Spring Showcase 2024.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.