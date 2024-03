Simon The Sorcerer Origins sarà a GDC, questo mese ci saranno delle novità

Con un messaggio postato sui social, Smallthing Studios ha annunciato che alla GDC di San Francisco presenterà ufficialmente Simon The Sorcerer Origins, nuovo gioco del celebre maghetto sviluppato dal team italiano e pubblicato da Leonardo Interactive.

"Game Developer Conference (GDC) 2024 si avvicina, e noi siamo felici di annunciare che il team di Smallthing Studios prenderà parte a questo grandissimo evento! Presenteremo UFFICIALMENTE Simon The Sorcerer Origins: siete pronti per delle fantastiche novità? Noi non vediamo l'ora di partire per San Francisco e incontrare tantissime persone della community!"

A Milan Games Week 2023 è stata presentata una demo giocabile di Simon The Sorcerer Origins, il gioco era inizialmente atteso per lo scorso anno ma Smallthings ha poi rinviato l'uscita al 2024 così da avere più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto.

La serie Simon The Sorcerer ha riscosso un grande successo negli anni '90 per poi scomparire dalle scene che contano, adesso Smallthings Studios e Leonardo Interactive vogliono rilanciare questa saga con Simon The Sorcerer Origins, un gioco che, come si intuisce dal titolo, fungerà da prequel partendo appunto dalle origini, da un giovane mago che deve ancora prendere piena consapevolezza dei suoi poteri.

Simon The Sorcerer Origins uscirà su PC, PS4 e PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.