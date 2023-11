Simon the Sorcerer Origins: demo per la prima volta in Italia alla Milan Games Week 2023

La Milan Games Week & Cartoomics 2023 si avvicina e Leonardo Interactive sarà presente per dare a tutti i visitatori la possibilità di provare in esclusiva una demo di Simon the Sorcerer Origins, il prequel italiano del celebre punta e clicca del 1993.

Si tratta di un progetto sviluppato in Italia, con la demo provabile nel nostro Bel Paese per la prima volta. Nello stand ci saranno anche Daymare 1994: Sandcastle, l’horror di Invader Studios che precede Daymare: 1998, e Shattered Heaven, il card game roguelike di Leonardo Productions, appena uscito su Steam.

Leonardo Interactive si trova presso lo stand E08 del padiglione 13, nella Indie Area di Milan Games Week & Cartoomics.

Simon the Sorcerer Origins racconta le origini del giovane maghetto Simon con lo stesso gameplay dell’originale ma con uno stile grafica disegnato a mano e una prospettiva innovativa. Sviluppato da Smallthing Studios, la software house italiana guidata da Massimiliano Calamai e Fabrizio Rizzo, il gioco ha ottenuto l’approvazione dei creatori originali, Simon e Mike Woodroffe.

La demo sarà presentata in esclusiva alla Milan Games Week & Cartoomics 2023. Inizialmente previsto per il 2023, la finestra di lancio del gioco su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC è stata spostata alla prima metà del 2024.