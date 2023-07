Simon The Sorcerer Origins non ce la fa per il 2023: rinviata l'avventura punta e clicca

Nel corso del 2022 il publisher Leonardo Interactive e lo sviluppatore Smallthing Studio hanno annunciato Simon The Sorcerer Origins, avventura grafica prequel dell'omonima e celebre serie iniziata nel 1993. L'uscita era stata inizialmente fissata per il 2023, ma sembra che si dovrà ancora attendere prima di godersi questo ritorno.

Attraverso un comunicato stampa, gli autori fanno sapere che Simon The Sorcerer Origins non arriverà prima del 2024, senza fornire per il momento una finestra di lancio più dettagliata per l'esordio della nuova avventura punta e clicca, che quest'anno compie 30 anni dalla sua nascita. Gli autori ricordano in ogni caso che il gioco arriverà su tutte le piattaforme attualmente in commercio, dunque PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, oltre allo sbarco anche su PC via Steam.

Sviluppato in Italia, Simon The Sorcerer Origins punta a ricollegarsi all'iconico capostipite della serie riproponendone lo stile, il design e le atmosfere di un tempo strizzando al tempo stesso l'occhio alla modernità, con un sistema di controllo al passo con i tempi. I complessi rompicapi tipici del brand saranno comunque elemento chiave anche di questa nuova iterazione che riporterà in scena Simon The Sorcerer dopo diversi anni di assenza.

Si spera a questo punto di ricevere al più presto aggiornamenti concreti sul progetto, tramite nuovi trailer e, ovviamente, una data d'uscita più precisa.