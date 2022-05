Simon The Sorcerer Origins: torna una delle avventure punta e clicca più amate di sempre

Il publisher Leonardo Interactive e lo sviluppatore Smallthing Studios hanno annunciato Simon The Sorcerer Origins, avventura punta e clicca prequel della serie omonima nata nel 1993. Il gioco uscirà nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.

Simon The Sorcerer Origins viene definito "il prequel ufficiale della leggendaria serie." La sinossi svela brevemente la trama svelando che "Simon è un ragazzo ribelle e dopo essere stato espulso da scuola, i suoi genitori si trovano a dover traslocare. Una nuova vita, una nuova casa ed ecco che una serie di eventi lo proietta in un mondo di ricco di magia."

Gli sviluppatori promettono un gioco nuovo capace però di non tradire le origini e lo spirito della serie, Simon The Sorcerer Origins non è un remake ma un gioco canonico della serie Simon The Sorcerer, tra gli elementi chiavi vengono citati la grafica bidimensionale, elementi di gameplay puzzle e una buona dose di comicità, oltre ad una serie di easter egg, riferimenti e segreti nascosti da scoprire.

La pagina Steam di Simon The Sorcerer Origins parla di un lancio fissato per il 28 marzo 2023 ma la data potrebbe essere un semplice placeholder, restiamo in attesa di maggiori dettagli in merito.