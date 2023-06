Simpler Times svelato in trailer: il nostalgico puzzle game arriva dalla Transilvania

Dopo aver osservato in azione il frenetico gameplay trailer di Hyper Light Breaker, è tempo di rilassarsi, per scoprire la nuova creazione di Stoneskip Studios.

Software house con sede in Transilvania, il team è apparso sul palco dei Day of the Devs per presentare Simpler Times, un puzzle game a traino narrativo e dai toni rilassanti. Con uno stile estetico minimale e dalle tonalità calde, la produzione mette i giocatori nei panni di Taina, una ragazza in procinto di lasciare la casa dei genitori per iniziare una nuova vita.

Nel preparare i bagagli per questo importante passo, la giovane donna riscopre gli oggetti che l'hanno accompagnata nel suo percorso di crescita. Un processo che porta inevitabilmente con sé una pioggia di ricordi, nei quali perdersi e abbandonarsi alla nostalgia. Simpler Times si presenta dunque come una riflessione sulla memoria e sugli spazi fisici che abitiamo nel corso della nostra vita. Un titolo che per tematiche potrebbe risultare particolarmente gradito a chi aveva già avuto modo di apprezzare Unpacking.

In arrivo su PC e "altre piattaforme", Simpler Times non dispone ancora di una finestra di lancio precisa. In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'evento ha visto anche il reveal di Beastieball da parte del team autore di Chicory: A Colorful Tale.