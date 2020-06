I Simpson: il finto golf di Ammazza che Mazza diventa un gioco reale!

Dalle pagine del profilo Twitter ufficiale di Bill Oakley, l'ex autore della serie de I Simpson ha annunciato il lancio di Ammazza che Mazza, il finto gioco di golf apparso nella settima stagione dell'iconica sitcom animata.

Conosciuto nella versione originale come "Lee Carvallo's Putting Challenge", il videogioco di Ammazza che Mazza ha fatto da sfondo, alle peripezie compiute da Bart Simpson per riuscire a ottenere per Natale l'altro metagioco "Tempesta d'Ossa" nell'undicesima puntata della settima stagione del cartone animato nato dal genio di Matt Groening. L'artefice di questo irresistibile progetto che farà la felicità di tutti gli appassionati di Homer Simpson e famiglia è Aaron Demeter.

La reinterpretazione di Ammazza che Mazza riprende e riadatta in salsa browser game tutte quelle battute e quelle esilaranti scene di gioco che hanno fatto di quella puntata uno degli episodi più celebri dell'intera serie. Se volete provare l'ebbrezza di digitare no dopo aver "buttato la palla dentro... il parcheggio", in calce alla notizia trovate il link al sito aperto da Aaron Demeter per permetterci di giocare gratuitamente ad Ammazza che Mazza attraverso il nostro browser game preferito.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento sui migliori videogiochi finti apparsi nelle serie TV e nei cartoni animati, nel quale non potevano di certo mancare il golfistico Ammazza che Mazza e il picchiaduro in salsa splatter Tempesta d'Ossa dei Simpson.