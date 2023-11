I Simpson Hit & Run: perché non ha mai avuto un sequel? Anche gli autori se lo chiedono

Considerato da molti come il miglior tie-in della serie mai portato sul mercato videoludico, I Simpson Hit & Run non ha mai ricevuto il sequel desiderato dai fan del gioco pubblicato nel 2003 da Radical Entertainment.

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com, alcuni ex esponenti di Radical Entertainment (studio chiuso nel 2012 dopo la fredda accoglienza riservata a Prototype 2), hanno svelato di aver per un po' di tempo al sequel de I Simpson Hit & Run. Quando gli è stato chiesto il motivo dietro la decisione di interrompere la produzione del sequel, il programmatore John Melchior ha candidamente ammesso: "Non lo so".

Il team di sviluppo era confuso sul motivo per cui il progetto sia stato accantonato: "Si trattava di un accordo legato a cinque giochi per meno soldi di quanto credo che Vivendi avesse pagato per il primo titolo. [Il mio capo] mi ha detto: 'Non capisco. Te lo sto offrendo su un piatto d'argento, perché non dici semplicemente di sì e produci questi giochi?'. È stata una decisione davvero bizzarra. Non lo capirò mai. La maggior parte delle persone a livello di produzione non l'hanno mai capito".

Il piano per il sequel era quello di espandere le capacità di guida dei giocatori consentendo loro di trainare oggetti tramite i veicoli. Il programmatore Greg Mayer aveva persino creato un prototipo per la nuova funzionalità prima che il gioco venisse cancellato. "In quei primi giorni, tutti immaginavano quello che volevano, quindi sono sicuro che a quel punto c'erano 12 storie in competizione. Chissà quale avremmo scelto".

All'epoca, la possibilità che il gioco non venisse realizzato era impensabile, soprattutto con altri quattro potenziali giochi all'orizzonte. Gli sviluppatori erano d'accordo: "Questo sarebbe diventato un franchise, senza dubbio nella mente di chiunque", ha detto Melchior. "È davvero semplice, pensavamo: beh, certo che lo faremo", ha aggiunto il designer Darren Evenson. "Le stelle sono allineate, stiamo percorrendo questa strada. E poi è stato proprio come: 'Huh, immagino che non andrà così".

In assenza di restauri ufficiali del cult del 2003, ci ha pensato un fan a realizzare un remake de I Simpson Hit & Run in Unreal Engine 5.