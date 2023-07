I Simpson Hit & Run Remake in Unreal Engine 5, ci siamo: lo sviluppo è giunto al termine

I primi mesi del 2023 sono stati alquanto fondamentali per il ritorno in auge di un iconico prodotto videoludico a tema Simpson: la bizzarra e divertente famiglia ideata da Matt Groening è pronta a tornare nel mercato videoludico con il Remake di The Simpsons Hit & Run, dopo che uno sviluppatore si è detto interessato.

L'attesa per il ritorno a Springfield con il Remake fanmade di The Simpson Hit & Run in UE5 è forse una delle iniziative dei fan più attesa dagli amanti della produzione televisiva che ha ammaliato diverse generazioni, ma come procede la realizzazione di questa avventura videoludica? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo stesso sviluppatore che si è fatto carico di questa iniziativa: i lavori su The Simpsons Hit & Run sono giunti al termine.

Nel dettaglio, l'utente ha prontamente mostrato sul suo canale YouTube quanto svolto nell'ultimo anno, raccontando in video il frutto del proprio lavoro che ha dato vita al rifacimento delle sette missioni ricreate con l'ultimo motore grafico ideato da Epic. Verrà mai rilasciato tale progetto al grande pubblico? Purtroppo non vi è modo di rispondere alla domanda, complice la presenza di policy restrittive sull'utilizzo del copyright in questione. Ciò nonostante, lo sviluppatore si è detto entusiasta di aver realizzato un lavoro impressionante.