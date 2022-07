I Simpson Hit & Run: si torna a Springfield con la Remaster fan made

Il creatore di contenuti conosciuto come El Gato del Tejado si sta cimentando in un'impresa che ha dell'incredibile: partendo dai filmati di The Simpsons Hit & Run, l'indimenticabile avventura free roaming, lo youtuber sta infatti cercando di ricostruirne le scene nello stile della sitcom animata di Matt Groening.

Per realizzare la Remaster fan made delle scene d'intermezzo di The Simpsons Hit & Run, il content creator riferisce di voler partire dagli spezzoni in-engine originari, completamente in 3D, per poi riadattarli in una serie di sequenze 2D stilisticamente affini al cartone animato che tante gioie e risate ha regalato ai tanti fan di Homer Simpson e compagni sin dai primi anni '90.

Una volta conclusi i lavori sulla ricostruzione 2D dei filmati, lo youtuber promette di utilizzare i medesimi strumenti per rimasterizzare "in stile sitcom" l'intero gioco, non prima però di aggiornare ogni modello poligonale dei personaggi e delle ambientazioni dell'iconico "GTA simpsoniano" lanciato nel settembre del 2003 su PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube.

A lavoro ultimato, il creatore di contenuti spera (al netto dei blocchi imposti dal DMCA che hanno interessato in passato altri progetti analoghi) di poter distribuire gratuitamente questa Remaster fan made come una mod dell'originario Hit & Run: in attesa di capire come si evolverà questa ambiziosa reinterpretazione amatoriale, vi lasciamo alla video comparativa realizzata dallo youtuber e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale in ricordo di I Simpson Hit & Run, la parodia di GTA con stile da vendere.