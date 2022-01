I Simpson: la scena del 'Vitellone al Vapore' diventa un'avventura grafica!

Da grande appassionato della serie de I Simpson, il creatore di contenuti conosciuto come NeoDement ha ricostruito l'esilarante scena del Vitellone al Vapore come un'avventura grafica punta e clicca in stile LucasArts o Sierra.

Il progetto fan made dello youtuber si concretizza nel videogioco Steamed Hams The Graphic Adventure, un titolo da scaricare gratuitamente sul portale di GameJolt. La scenetta in questione, una delle più celebri dell'intera serie ideata da Matt Groening, è tratta da "22 Cortometraggi di Springfield" (puntata 21, Stagione 7) e vede il direttore Skinner alle prese con i catastrofici problemi occorsi nell'organizzare una cena con il temuto Sovrintendente.

L'avventura grafica ricrea alla perfezione lo sketch e offre agli utenti l'opportunità di indossare i panni dello stralunato Skinner per riavvolgere il nastro dei ricordi: starà infatti ai giocatori accampare le scuse più adatte per spiegare al Sovrintendente come faccia un vitellone al vapore ad essere così "palesemente grigliato" e con un gusto identico a quello dei panini di Krusty Burger. E che dire allora dell'insolita aurora boreale formatasi nella cucina del preside?

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il progetto del gioco di Ammazza che Mazza de I Simpson ideato da Bill Oakley, ex autore della sitcom animata.