I Simpson: quali sono i videogiochi apparsi nella serie di Matt Groening?

Nel corso della lunga storia della serie tv da Matt Groening sono stati diversi i giochi a comparire nel corso delle varie stagioni, a volte come semplici parodie, in altre occasioni come versioni alternative di titolo storici (a riguardo, ecco l'annuncio del remake amatoriale di The Simpsons Hit and Run su Dreams). Scopriamo le opere più famose apparse ne I Simpson.

In ‘Marge non essere orgogliosa’ Bart vuole assolutamente comprare Tempesta d’ossa, un violento picchiaduro esplicitamente ispirato a Mortal Kombat. Dopo un litigio con la madre e la conseguente rappacificazione, Marge acquista al figlio il gioco che “tutti i ragazzi vogliono”, il quale si rivela essere Ammazza che mazza, un simulatore di golf che cita Lee Trevino’s Fighting Golf, titolo uscito per NES nel 1988.

In ‘Lisa sogna il blues’ un cabinato porta il nome di Pac-Rat, richiamandosi all’iconico Pac-Man. Nel quinto episodio della ventitreesima stagione, invece, la famiglia si reca all’E4, citazione alla fiera losangelina E3, dove un cartellone mostra un’improbabile Assassin’s Creed Summer of Love. Il protagonista? Un figlio dei fiori durante l’estate del 1967, ricordata per l’esplosione mediatica del fenomeno hippie. In I Simpson – Il film, invece, Homer gioca a Grand Theft Walrus, adattamento di GTA con protagonista un tricheco.

Passando agli RPG (sapevate che gli autori di The Outer World si sono ispirati ai Simpson?), da menzionare è sicuramente l’episodio ‘Marge giocatrice’ in cui la donna è costretta ad intervenire in Earthland Realm, un mondo virtuale online che ha da tempo assuefatto Bart. Il gioco è un riferimento agli MMO ed in particolare a World of Warcraft (anch'esso citato nella serie come World of KrustCraft) e, ironicamente, agli abbonamenti mensili spesso necessari per continuare l'esperienza. Anche il mercato mobile ha avuto la sua dose di caricature, a partire dal fenomeno Pokémon GO, nei Simpson riadattato in Peekimon Get durante l’episodio ‘Cercasi Mr. Goodbart’, assieme ad Angry Burns, una parodia di Angry Birds e, infine, citando Fruit Ninja con la versione animata Fruit Shoot.