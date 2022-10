I Simpson: dopo Ammazza che Mazza anche il gioco di Waterworld è realtà, ed è gratis

Dopo l'esilarante gioco di Ammazza che Mazza dei Simpson ideato da Aaron Demeter, un altro sviluppatore indipendente corona il sogno dei patiti della 'famiglia gialla' di Matt Groening ricreando, questa volta, il finto videogioco di Waterworld, il disaster movie (letteralmente!) di Kevin Costner.

Mostrato nel corso di una puntata dei Simpson trasmessa nel 1997, il fittizio videogioco tratto dal film post-apocalittico del regista e attore di Balla coi Lupi viene omaggiato dal designer e programmatore indipendente Macaw45 con un'avventura grafica decisamente più ricca di contenuti del walking simulator da cabinato arcade che ha dilapidato il patrimonio in monetine del povero Milhouse.

Per poter immergersi nelle atmosfere del videogioco in stile Simpson di Waterworld non servono 40 quarti di dollari, considerando che il titolo può essere scaricato gratuitamente dalla relativa pagina aperta da Macaw45 su Itch.io. L'autore di questo insolito progetto spiega di aver voluto ripagare la passione profusa da Milhouse ampliando in maniera sensibile l'esperienza di gioco offerta dal suo titolo: oltre alle immancabili 'passeggiate citazioniste' di Kevin Costner, la sua reinterpretazione del Waterworld arcade dei Simpson ne estende il perimetro ludico attingendo al film stesso.

Se volete andare alla ricerca di Dryland o scambiare terra in zigli nei panni di improbabile Kevin Costner 'simpsoniano', in calce alla notizia trovate il link alla pagina Itch.io con tutte le indicazioni per scaricare gratis il non-gioco di Waterworld su PC.