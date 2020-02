Il simulatore navale gratuito World of Warships si aggiorna alla versione 0.9.1.1

Dopo averci illustrato le tattiche degli Incrociatori Britannici di World of Warships, i ragazzi di Wargamint.net ci informano che l'universo simulativo di WoWsta per ricevere un nuovo, importante aggiornamento: scopriamo allora cosa ci attende con l'update 0.9.1.1 in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

L'aggiornamento che porterà l'esperienza free-to-play degli sviluppatori bielorussi alla versione 0.9.1.1 sarà disponibile a partire dalla giornata di mercoledì 19 febbraio dopo una breve fase di manutenzione programmata dei server che dovrebbe durare all'incirca due ore.

La patch, dal peso di 160 MB promette di risolvere i bug emersi con l'update 0.9.1 di World of Warships, su tutti quello che sta causando l'arresto anomalo del client di gioco quando si seleziona lo scenario delle Operazioni "Raptor Rescue" e che, di conseguenza, non permette agli utenti di accedere a tale ambientazione ingame.

Tra gli interventi compiuti da Wargaming.net, citiamo anche la risoluzione di un problema che provoca la chiusura del gioco mentre si prova a equipaggiare la mimetica permanente Marina Francese sul Cacciatorpediniere Guepard di classe VI.

Sempre grazie all'update in arrivo il 19 febbraio, saranno risolti dei bug legati all'accesso tramite il client Steam, dei glitch per l'audio e il problema segnalato da chi, cambiando la modalità della finestra di gioco con la barra della selezione della lingua abilitata, ha dovuto riavviare il titolo.