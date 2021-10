Sin Chronicle è il nuovo RPG di SEGA: l'annuncio al Tokyo Game Show 2021

Lungamente anticipato, nel corso del Tokyo Game Show 2021 è finalmente giunto l'annuncio del nuovo RPG sviluppato da SEGA: signori e signore, ecco a voi Sin Chronicle, un nuovo gioco di ruolo indirizzato ai dispositivi mobili iOS e Android.

Ad occuparsi del progetto è il medesimo team responsabile di Chain Chronicle. Questo nuovo gioco sarà caratterizzato da una storia non lineare e irreversibile, ciò significa che non ci sarà modo per ritornare sulle scelte compiute durante i dialoghi, dal momento che verranno registrare in maniera permanente sull'account del giocatore. Le scelte dei giocatori determineranno la sopravvivenza e la morte dei personaggi, i quali potranno battagliare con un sistema di combattimento basato sui turni.

Il protagonista principale è doppiato da Taito Ban, mentre entrambe le eroine Sera e Chloe hanno la voce di Aoi Yuuki. Gli altri personaggi presentati sul sito ufficiale di Sin Chronicle sono l'animaletto Mythons (Shiori Izawa), l'ex gladiatore Lion (Junichi Suwabe) e l'artigliere Biscuit (Mariya Ise). La colonna sonora è composta da Kevin Penkin, già nono per Made in Abyss, che per l'occasione si è avvalso della collaborazione di guest come Kenji Ito, Masashi Hamauzu, Yoko Shimomura, Masato Kouda, Yasunori Mitsuda e Yuzo Koshiro.

Potete visionare il trailer dell'annuncio in apertura di notizia, mentre in calce trovate una paio di video di gameplay. L'uscita di Sin Chronicle è fissata per il 15 dicembre in Giappone su iOS e Android. Restiamo in attesa di informazioni circa la distribuzione internazionale.