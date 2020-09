SiN Reloaded: annunciata la remastered dello sparatutto uscito nel 1998

3D Realms ha annunciato SiN Reloaded, versione rimasterizzata dell'omonimo sparatutto in prima persona uscito su PC nel 1998 e pronto a tornare su Steam nel 2021 grazie al lavoro di Nightdive Studios, Slipgate Ironworks e Ritual Entertainment.

SiN Reloaded è "una esperienza completamente rimasterizzata del classico FPS del 1998, realizzato con il motore grafico di Quake II e che tanto successo ha riscosso su PC." La riedizione è basata sull'engine KEX e include non solo il gioco originale ma anche l'espansione Wages of SiN e il Gold 2020 Update che risolve alcuni bug e problemi tecnici.

Altre novitù riguardano la presenza di modelli e texture in alta definizione, il ripristino degli assets originariamente censurati, supporto per le risoluzioni Wide e Ultra Wide, compatibilità con i controller e modalità multiplayer come Deathmatch e Capture The Flag.

Il lancio è fissato al momento per un generico 2021, solo su PC e solamente via Steam, non sono state annunciate conversioni per altre piattaforme di attuale e futura generazione. In apertura trovate il primo trailer di SiN Reloaded, un video che permette di dare uno sguardo al comparto tecnico ed al gameplay di questo classico FPS in versione rimasterizzata.