Sinfeld Remastered annunciato: l'horror comedy nata su Dreams arriva su PS5 e PC

Con i festeggiamenti per il secondo anniversario di Dreams da poco terminati, giunge un'interessante conferma delle notevoli potenzialità dell'editor videoludico confezionato da MediaMolecule.

Un peculiare progetto nato tra gli universi virtuali del titolo PlayStation Studios è infatti ora pronto a debuttare sul mercato videoludico, con esordio atteso su PS5 e PC. Stiamo parlando di Sinfeld Remastered, una bizzarra horror comedy curata da RareBird Games. Il titolo dell'opera rappresenta un riferimento a Seinfeld, sit-com Anni Novanta che vedeva protagonista un gruppo di amici dell'Upper West Side di New York. Protagonista del gioco sarà Jonathan, inquietante ragazzo dalla testa di neonato abbandonato dal padre adottivo in quel della Grande Mela.

Nella metropoli statunitense, il giovane si ritroverà ad affrontare differenti stili di gameplay, con il team di sviluppo che cita come fonti d'ispirazione Resident Evil, Silent Hill e PT. Il tutto sarà tuttavia condito da atmosfere comedy e riferimenti ai più disparati aspetti della cultura pop. Si spazia tra Spider-Man, Metal Gear Solid e Neon Genesis Evangelion. Per un primo assaggio di questa bizzarra produzione, trovate un primo trailer di Sinfeld Remastered direttamente in apertura a questa news.



Mentre Dreams punta a evolversi ancora, questa horror comedy nata sui suoi lidi arriverà su PS5 e PC nel corso dell'ottobre di quest'anno.