Il single player di Rainbow Six 'è morto' per Ubisoft

A dispetto di un lancio non esattamente formidabile, Rainbow Six: Siege è pian piano diventato uno dei maggiori successi di Ubisoft degli ultimi anni, riuscendo a raccogliere a sé una folta community di giocatori che, a più di tre anni dal day one, continuano a divertirsi con lo sparatutto tattico.

Il successo del gioco è interamente stato costruito sull'infrastruttura multiplayer online e, stando alle più recenti dichiarazioni di Ubisoft, non c'è la minima possibilità che il titolo possa accogliere presto una campagna single player. Il concetto è stato chiarito senza mezzi termini da Alexandre Remy, Brand Director del franchise, che ha definito "morto" il single player della serie.

"No, no, no. L'esperienza in solitaria di Rainbow Six è morta. Vogliamo che questo gioco sia un'esperienza puramente multiplayer competitiva. Tutte le nostre risorse stanno convergendo in questa direzione, ed investire altrove sarebbe un'inutile digressione.

Quando hai un gioco che richiede così tanto supporto, e così tanta cura nel bilanciarlo e patcharlo, non penso che tu possa permetterti il lusso di divergere. I nostri fan si aspettano un certo livello di qualità ed una maestria che nei nostri giochi è estremamente alta. Perché mai dovresti voler farte una campagna che sarebbe solamente passabile?".

Nei giorni scorsi, Ubisoft ha anche confermato che Rainbow Six non avrà un sequel col passaggio generazionale di console, né abbraccerà il modello free-to-play dal momento che la compagnia vuole mantenere una community che sia sana e realmente coinvolta con la sua esperienza competitiva.