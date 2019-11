SingStar va in pensione: Sony spegnerà i server dopo 15 anni di servizio

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il 31 gennaio 2020 disattiverà definitivamente i server di SingStar e del SingStore "dopo quindici incredibili anni" di servizio.

Da quel giorno in poi le funzionalità di rete non saranno più attive, di conseguenza non sarà più possibile acquistare nuovi brani e condividere contenuti su SingStar.com (tutti i precedenti contenuti condivisi saranno rimossi). Ovviamente, potrete continuare a divertirvi con le canzoni precedentemente acquistate e scaricate. Attenzione, però: dopo quella data, su PlayStation 3 e PlayStation 2 non sarà più possibile scaricare i contenuti comprati in precedenza. Pertanto, se giocate ancora su PS2 e PS3, assicuratevi di scaricare sul vostro hard disk tutti i contenuti digitali che avete acquistato prima del 31 gennaio 2020. Su PlayStation 4, invece, sarà possibile scaricarli anche dopo la chiusura. Gli sviluppatori ci fanno inoltre sapere che dopo tale data non sarà più possibile ottenere tutti i trofei: se siete dei trophy hunter, vi consigliamo di fare tutto il possibile prima che i server vadano offline.

Ricapitolando, le seguenti funzionalità saranno sempre presenti in modalità offline:

Riproduzione dei brani presenti sui dischi fisici

Riproduzione dei brani digitali precedentemente acquistati e scaricati sul disco fisso

Solo i possessori di PS4 potranno scaricare nuovamente i brani precedentemente scaricati ed eliminati. Per i possessori di PS3/PS2 questo non sarà possibile: se un brano scaricato viene eliminato, non potrà essere scaricato nuovamente.

Modalità Play Party

Consultazione e salvataggio dei record offline

Registrazione e archiviazione di video e istantanee sul disco fisso della PlayStation

Creazione di playlist

Dal 31 gennaio 2020:

L'acquisto o il download di nuovi brani non sarà possibile o disponibile

Non potrai visualizzare, caricare o interagire con contenuti online generati dagli utenti (UGC)

Non potrai condividere i contenuti multimediali registrati al termine di una performance su nessuna delle piattaforme di condivisione pubbliche disponibili (ad esempio Facebook, Twitter, PSN o la community di SingStar)

Non potrai tracciare e registrare i record online

Non potrai più completare le sfide online

Non potrai sbloccare i seguenti trofei:

Curiosone

Concerto di debutto

Ammiratore

SingStar

A proposito di server Sony che vengono disattivati, vi ricordiamo che Driveclub andrà in pensione il 1° aprile 2020.