Sinner Sacrifice for Redemption rimandato al Q3 del 2018; annunciata l'edizione Switch

Sinner: Sacrifice for Redemption, action-GDR sviluppato dalla software house cinese Dark Star Game Studios che ha da subito catturato l'attenzione dei giocatori per le sue palesi somiglianze con Dark Souls, non uscirà più ad aprile di quest'anno, dal momento che la sua data di lancio è oggi slittata al Q3 del 2018.

Oltre a questo, è stata annunciata la versione Nintendo Switch del gioco, che andrà dunque ad affiancare le già note versioni per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco sarà venduto in ogni suo formato al prezzo di $18,99, con supporto alla lingua inglese, spagnola, tedesca, francese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, portoghese e russo (assente, come avrete notato, la localizzazione italiana). Il tutto è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo trailer rilasciato dal publisher Another Indie e dallo sviluppatore Dark Star Game Studios, e che potete osservare in cima alla notizia.

Sinner Sacrifice for Redemption, come affermato dai suoi sviluppatori, è ispirato a titoli del calibro di Dark Souls e Shadow of the Colossus e sarà ambientato in un mondo oscuro e minaccioso caratterizzato da un passato contorto e una profonda lore. Il protagonista del gioco affronterà le incarnazioni dei suoi peccati nel tentativo di ottenere la redenzione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sinner Sacrifice for Redemption sarà pubblicato entro la fine del 2018 su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A questo indirizzo trovate una galleria di immagini del gioco.