Sinner: Sacrifice for Redemption uscirà il 18 ottobre su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

La software house cinese Dark Star Studios e il publisher Another Indie hanno annunciato tramite un trailer la data di uscita di Sinner: Sacrifice for Redemption: l'action-GDR ispirato a Dark Souls uscirà su Playstation 4, Xbox One e Switch il 18 ottobre.

Di seguito, la sinossi ufficiale del gioco:

"Sorgi dalle profondità di un regno in rovina e mettiti alla prova sconfiggendo boss demoniaci sempre più difficili. Scegli quali attributi sacrificare prima di affrontare le personificazioni del Peccato nell'action-RPG Sinner: Sacrifice for Redemption. Ispirato ai classici incentrati sulle boss fight e ai moderni action-RPG basati sulle abilità, con un tocco da anime gotico e da storia horror, Sinner promette un'esperienza elettrizzante e raccapricciante. Un guerriero solitario si erge su una strana spiaggia, la sua mente offuscata e il suo passato dimenticato. Ma una forza inarrestabile lo spinge avanti. È Adam, colpevole di un grave peccato e attirato in questo luogo da poteri tanto segreti quanto terrificanti. Mentre la sua terra, il Regno di Cavanis, langue nella blasfemia, Adam dovrà affrontare una serie di prove alla disperata ricerca di redenzione".

Sinner: Sacrifice for Redemption sarà disponibile a partire dal 18 ottobre su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la versione PC arriverà invece entro la fine dell'anno.