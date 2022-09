SINoAlice: un cosplay di Alice pronta a combattere nella nebbia

Dopo aver diretto quel capolavoro di NieR Automata, Yoko Taro si è cimentato nello sviluppo di SINoAlice, un videogioco mobile distribuito internazionalmente nel 2020. A quanto pare, le splendide protagoniste del titolo progettato da Pokelabo e pubblicato da Square Enix su dispositivi iOS e Android hanno conquistato la community di cosplayer.

Uscito ufficialmente nel 2017 in Giappone, SINoAlice arriva nel resto del mondo solamente tre anni più tardi. Il nuovo videogioco di ruolo firmato dal maestro è un successo, conquistando una sua fetta di pubblico nell’ambito dei cosplay. Qui, vi lasciamo alla nostra recensione di SINoAlice di Yoko Taro.

È la cosplayer tedesca Timber a vestire i panni di una delle protagoniste del titolo dal creatore di NieR. In questo cosplay di Alice da SINoAlice, vediamo l’artista immersa nella nebbia, mentre poggiata su una colonna brandisce uno spadone. Questo cosplay è stato condiviso per il Pixel Mania Event, concorso internazionale del settore, e lo shooting è stato realizzato in una location che ricorda l’ambientazione Pearl.

Non è solo lo sfondo spettacolare a colpire l’occhio, ma anche l’interpretazione della modella Instagram @timbercosplay. La ragazza è infatti riuscita a replicare in maniera fedele le orecchie feline fatte di fiamme azzurre di Alice, nonché la spirale che circonda il braccio destro.