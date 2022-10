SINoALICE: un cosplay di Alice, una delle protagoniste del gioco mobile di Yoko Taro

L'uscita di NieR: Automata The End of YoRHa su Nintendo Switch ha permesso al pubblico di riscoprire ancora una volta la bellezza del titolo creato da Yoko Taro. Il mitico game creator non ha però sviluppato solamente NieR, dilettandosi più di recente con il titolo mobile SINoALICE.

In attesa della serie anime di NieR Automata, i fan possono avventurarsi nel mentre in un'altra creazione del maestro. Parliamo per l'appunto di SINoALICE, in cui Yoko Taro collabora con il designer jino e i compositori Keiichi Okabe e MONACA in veste di original & creative director per Square Enix.

Uscito nel 2017 in Giappone e internazionalmente solamente due anni dopo, SINoAlice è un gioco di ruolo ambientato in un mondo chiamato Biblioteca ricco di innumerevoli storie da raccontare. I personaggi all'interno di ogni storia desiderano far rivivere il loro autore e per fare ciò occorre raccogliere inochi e combattere gli incubi divora storie.

Tra i vari personaggi presenti la più rappresentativa è Alice, una ragazza che indossa un vestito simile a quello delle maggiordome e che ha orecchie feline fatte di fiamme azzurre. In questo cosplay di Alice da SINoALICE vediamo la protagonista dai capelli a caschetto in posa su una scalinata di un'antica villa mentre si regge sul suo spadone. Lo scatto condiviso da Aleksander Photography vede la cosplayer di Instagram Timber come interprete di Alice.