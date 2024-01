SINoAlice, un macabro cosplay di Pinocchio armata di ascia dall'italiana Runeterrae

Nel 2020 Yoko Taro è sbarcato sul mercato mobile con SINoAlice, un titolo che a distanza di tre anni si può dire non abbia trovato molta fortuna. Il JRPG fiabesco di Pokelabo ha infati visto chiudere i suoi server nell'autunno del 2023. La cosplayer italiana Runeterrae riporta però in vita la fiaba di Pinocchio.

SINoAlice è un titolo dalle meccaniche gatcha, ossia basato su loot distribuito sotto forma di carte. La produzione guidata dal maestro Yoko Taro si avvale di un più che pregevole stile artistico dark fantasy disegnato a mano. La trama, invece, rielabora in una chiave decisamente più oscura le più classiche fiabe, da Alice a Biancaneve. A penalizzare l'avventura è stato il gameplay poco incisivo, che alla lunga risulta essere tedioso, e la difficoltà che tende a calare drasticamente con lo scorrere delle ore di gioco.

In questo periodo Yoko Taro di NieR è impegnato su un nuovo progetto ancora celato sotto un alone di mistero. La community di appassionati non si dimentica però della sua avventura per dispositivi mobile e lo fa attraverso questo cosplay di Pinocchio da SINoAlice.

La macabra interpretazione al femminile del Pinocchio di Collodi, recente protagonista del soulslike Lies of P, è stata condivisa in occasione di Lucca Comics & Games e realizzata nel meraviglioso scenario di Palazzo Pfanner.