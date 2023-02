Sins of a Solar Empire 2: la guerra spaziale infuria in rete con l'Update Multiplayer

La fase Early Access di Sins of a Solar Empire 2 prosegue spedita con l'Update Multiplayer, un aggiornamento che consente a Stardock e Ironclad Games di apportare tante migliorie e introdurre numerose funzionalità nel loro strategico 4X in sviluppo su PC.

L'update in questione offre a tutti i patiti della serie l'opportunità di cimentarsi in una serie di battaglie spaziali multiplayer contro altri comandanti in rete. L'aggiunta di queste sfide ha comportato la modifica di numerosi aspetti del titolo originario, come l'interfaccia utente, l'albero di ricerca delle tecnologie, un ribilanciamento complessivo delle astronavi e tanto altro.

Nelle lobby multiplayer, le fazioni guidate dai giocatori online sostituiscono le specie aliene gestite dall'IA e, così facendo, contribuiscono a rendere ancora più intreressanti e frenetiche le partite disputate dai colonizzatori galattici.

Nel rendere disponibile questo importante update, gli studi Ironclad esortano i giocatori a offrire loro dei feedback per apportare tutte le migliorie e modifiche necessarie al raggiungimento della versione 1.0 di Sins of a Solar Empire 2, previsto più avanti nel 2023 insieme a tanti altri update contenutistici che, da qui ai prossimi mesi, andranno a estendere il già ampio perimetro ludico, narrativo, contenutistico e grafico di questo RTS spaziale.