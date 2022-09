Sins of a Solar Empire 2: il sequel dello strategico 4X è realtà, ed esce presto!

A quasi quindici anni di distanza dal lancio di Sins of a Solar Empire, Ironclad Games e Stardock fanno la felicità di tutti gli appassionati di strategici 4X ad ambientazione sci-fi annunciando ufficialmente Sins of a Solar Empire 2.

Il nuovo capitolo dello strategico spaziale di Stardock partirà dalle solide fondamenta del titolo d'esordio per cementarne il gameplay con tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che andranno ad abbracciare il comparto grafico, la progressione delle attività da svolgere, la gestione economica del proprio impero galattico e le battaglie tra astronavi.

Come da tradizione per la serie e per i videogiochi 4X in generale, naturalmente anche in Sins of a Solar Empire 2 l'esperienza di gioco correrà sui binari dell'esplorazione, dell'espansione, dello sfruttamento delle risorse e dello sterminio degli avversari, con migliaia di astronavi da comandare (merito del nuovo motore grafico ottimizzato per i sistemi a 64-bit) e delle meccaniche inedite nella ricostruzione dei singoli sistemi planetari. Di particolare interesse per gli amanti del genere sarà poi il pieno supporto alle mod.

Il lancio di Sins of a Solar Empire 2 è previsto per il 27 ottobre 2022 su PC (Epic Games Store) in una versione in Accesso Anticipato che comprenderà la fazione dei Lealisti della TEC, gran parte dei sistemi di gioco finali e circa un quarto dell'intera offerta contenutistica promessa dagli studi Ironclad per la versione finale che dovrebbe vedere la luce nel 2023. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sins of a Solar Empire Rebellion.