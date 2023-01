Sir Galgano A Medieval Tale: alla scoperta del 'Golden Axe italiano'

Il collettivo di sviluppatori italiani de La Fucina del Granducato pizzica le corde della nostalgia dei tanti appassionati di picchiaduro a scorrimento con Sir Galgano A Medieval Tale, un beat'em up a tinte ruolistiche che trae ispirazione da Golden Axe e altri mostri sacri del genere.

Il titolo sprona i giocatori a indossare l'armatura di Sir Galgano Guidotti, un eroe medievale desideroso di lavare nel sangue l'onta subita nelle precedenti battaglie combattute contro i nemici del suo regno. Il progetto è sviluppato in modo indipendente da due persone: l'intenzione dichiarata dalla Fucina del Granducato è perciò quella di rivolgersi ai backer di Kickstarter con una campagna di raccolta fondi che avrà inizio nel mese di marzo.

Gli spezzoni di gameplay condivisi dagli autori italiani ci restituiscono l'immagine di un beat'em up davvero interessante, con ambientazioni medievali ben curate e un impianto ludico tanto ricco da annoverare attacchi magici, mosse elusive e numerose tecniche da padroneggiare impugnando archi, scudi e spade.

L'esperienza acquisita facendo a brandelli i nemici potrà essere spesa in miglioramenti per le abilità di Sir Galgano e, ovviamente, per l'acquisto di attrezzature più efficaci e adatte al proprio stile di gioco. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori informazioni da parte degli sviluppatori italiani e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle immagini e dei gameplay trailer di Sir Galgano A Medieval Tale: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo 'Golden Axe in salsa medievale' in uscita nel 2023 su PC.