La sirena Lilith vi coglierà di sorpresa in un fantastico cosplay di Borderlands

In arrivo anche nei cinema da agosto 2024, con un film dal cast stellare, la serie di videogiochi Borderlands, sparatutto in prima persona con elementi GDR sviluppati da 2K Games, è tornato a catturare l’interesse di molti appassionati, ricevendo anche ottimi cosplay, come l’ultima interpretazione di Lilith dell’americana Armored Heart.

Selezionabile tra i personaggi iniziali nel primo titolo, Lilith è uno dei protagonisti dell’intera serie di Borderlands, tornando in tutti i capitoli, e passando nel ruolo di deuteragonista nel terzo. Originaria del pianeta Dionysus, Lilith è una delle pochissime creature conosciute ad avere poteri magici, e vanta il titolo di Sirena per aver acquisito capacità singolari e misteriose.

Nel caso di Lilith si tratta di poter diventare invisibile e raggiungere una velocità impressionante, entrambi fattori utili per cogliere di sorpresa i nemici, oltre al fatto di causare un’esplosione piuttosto potente ogni volta che decide di attivare o disattivare tali poteri. Inoltre, come tutte le sirene, Lilith ha numerosi tatuaggi, di colore blu, che si estendono per tutta la parte sinistra del corpo, partendo dal collo.

Un dettaglio che la cosplayer armoredheart ha saputo restituire molto bene nella sua interpretazione di Lilith, di cui trovate diverse immagini in fondo alla pagina. Il cosplay appare curato, non solo nella resa dei tatuaggi ma anche nel tentativo di ricreare lo stile in cel-shading che contraddistingue il titolo con spesse linee nere sparse sui vestiti per restituire un senso di profondità.

