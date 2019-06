Il sistema di combattimento di Persona 5 Royal su PS4 in un nuovo gameplay

Nelle frenetiche giornate dell'E3 2019, la divisione nipponica di Atlus ci mostra degli spezzoni di gameplay inediti di Persona 5 Royal per offrirci un assaggio del sistema di combattimento utilizzato dai "nuovi" Ladri Fantasma nell'avventura che li attende nel 2020 su PlayStation 4.

Rispetto al capolavoro action JRPG originario, in P5R assisteremo a diverse innovazioni prettamente ludiche che attraverseranno tutti gli elementi narrativi e contenutistici dell'opera, a cominciare dall'introduzione di una porzione completamente nuova della storia che si focalizzerà sulle attività scolastiche (e non solo) da portare a termine durante il Terzo Semestre.

Per quanto concerne il combat system, il video ci permette di familiarizzare con le innovazioni rappresentate dalla personalizzazione delle armi, dall'adozione di proiettili in grado di infliggere danni elementali e dall'utilizzo del rampino di Joker. Sempre nel filmato ci vengono mostrati dei misteriosi teschi che, presumibilmente, dovremo collezionare per creare un accessorio con cui sbloccare un'abilità non ancora appresa dal proprio alter-ego. Particolarmente interessanti sono poi gli spezzoni di gameplay in cui è possibile ammirare Ryuji Sakamoto utilizzare un'abilità di guarigione.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Persona 5 Royal sarà disponibile nel 2020 solo ed esclusivamente su PS4. In attesa di conoscerne la data di lancio definitiva, vi riproponiamo il primo gameplay in inglese di Persona 5 Royal mostrato durante l'ultima edizione dell'E3 californiano.