I Sistemi Colonizzati: arriva un'antologia animata basata su Starfield!

Manca ancora un po' all'esordio di Starfield su PC e Xbox Series X/S, atteso per il prossimo 6 settembre, ma intanto Bethesda continua a pubblicizzare incessantemente il suo attesissimo kolossal sci-fi puntando anche sui cortometraggi animati: arriva su Youtube la serie de I Sistemi Colonizzati.

Si tratta di un'antologia volta ad approfondire le conoscenze dei giocatori sull'universo di Starfield ed i suoi abitanti, mostrandoci attraverso tre diversi filmati le città principali dell'opera Bethesda. In Supra et Ultra scopriremo più dettagli su Nuova Atlantide attraverso gli occhi di Kent, un pilota corriere che aspira a vivere nella parte più ambita dei Sistemi Colonizzati. Ma dopo essersi unito all’Avanguardia UC, Kent capisce le avventure che lo attendono lontano dal pianeta sono ciò che vuole davvero.

Dove si crea la speranza ci racconta invece la storia di Vanna, un’orfana di Akila City che vuole disperatamente esplorare le stelle. Ha però bisogno che la sua nave possa reggere il lungo viaggio che sogna, pertanto la ricerca di pezzi di ricambio necessari la conduce in giro per la città e nel bel mezzo di un pericolo inaspettato, ma Vanna è pronta a tutto pur di realizzare la sua aspirazione.

Infine, La mano che nutre è incentrato su due ratti di strada di Neon, Ada e Harper, che si guadagnano da vivere rubando ai ricchi festaioli che giungono in città per divertirsi senza freni. Messa di fronte a un dilemma morale, Ada attira l'attenzione delle Ryujin Industries, che le offrono una nuova ed entusiasmante opportunità che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, nel bene e nel male.

Godetevi i tre filmati leggendo nel frattempo anche la nostra anteprima di Starfield. Intanto un fan sembra aver ricostruito il possibile albero delle abilità di Starfield dopo 200 ore di ricerche.