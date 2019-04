Il sito di Persona 5 S si aggiorna: nuove informazioni in arrivo il 25 Aprile

Atlus ha aggiornato il sito ufficiale di Persona 5 S, rivelando nell'homepage che sono in arrivo nuove informazioni sul gioco, precisamente il 25 Aprile. Potrebbe trattarsi della versione per Nintendo Switch dell'apprezzatissimo videogame, chiesta a gran voce dai fan della saga.

Va detto che l'approdo del gioco sulla console ibrida di Nintendo è ampiamente preventivabile, visto che il suo protagonista, Joker, apparirà come personaggio giocabile in un DLC di Super Smash Bros. Ultimate, ma in attesa dell'ufficialità è meglio restare con i piedi per terra.

Intanto i soliti data miner hanno scavato nel codice del sito trovando alcune informazioni: si fa innanzitutto riferimento ad un nuovo Ladro Fantasma, ma soprattutto il messaggio si conclude con "Ci prenderemo il vostro cuore al Ryougoku Kokugikan."

Si tratta del luogo che ospiterà il concerto Persona Super Live P-Sound Street 2019: Welcome to No. Q Theater, per cui maggiori informazioni ne sapremo sicuramente in quell'occasione.

Persona 5 The Royal, riedizione del gioco su PlayStation 4, è già stata annunciata il mese scorso, vedremo ora cos'altro avranno in serbo per noi gli sviluppatori di Atlus. Voi in cosa sperate? Vi farebbe piacere Persona 5 su Nintendo Switch? Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Persona 5.