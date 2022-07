Un sito raccoglie i manuali di tutti i giochi per SNES usciti in lingua inglese

Uno streamer conosciuto come Peebs ha passato gli ultimi otto anni della sua vita a giocare su Twitch a tutti i giochi per Super Nintendo, rendendosi conto come per molti di questi non ci siano di fatto informazioni utili online e spesso si fatica a reperire persino i manuali.

Un bel problema per i retrogamer, problema che lo stesso Peebs ha provveduto a risolvere. Come? Semplicemente creando un sito con tutti i manuali dei giochi per SNES, armandosi di pazienza, Peebs ha comprato decine di manuali ed ha collaborato con centinaia di persone per ottenere le scansioni dei manuali di ogni singolo videogioco uscito in lingua inglese su Super Nintendo, in formato PAL o NTSC, ignorando solamente quei titoli che non hanno mai goduto di una localizzazione al di fuori del Giappone.

Il risultato? Il sito di Peebs include ben 844 manuali di giochi come Star Fox, Super Mario World, Super Mario Kart, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Super Castlevania IV, Contra III The Alien Wars, F-Zero, Donkey Kong Country, Secret of Mana, Super Mario RPG, Super Metroid, The Legend of Zelda A Link to the Past, TMNT Turtles in Time e centinaia di altri giochi usciti su SNES nella prima metà degli anni '90.

L'autore si è detto soddisfatto del suo operato e adesso inizierà ad archiviare anche i manuali dei giochi N64 e Virtual Boy.