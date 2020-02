Il sito di Rockstar cambia ancora: nuovi indizi su GTA 6?

Due indizi non fanno ancora una prova, ma sono sufficienti per iniziare a pompare un po' di hype. Ieri Rockstar Games ha pubblicato un misterioso artwork, come ricorderete, di una figura femminile dorata che abbraccia il logo della software house. Oggi è arrivata una nuova immagine tutta da decifrare.

So tratta di una rivisitazione del proprio logo su uno sfondo con diverse sfumature di rosso e di blu, e che presenta alcune scritte. Si riconoscono delle frasi in particolare, alcuni slogan della stessa Rockstar Games ("Killing dreams. Murdering hope. Fight for the righteous. Bullying the weak.") insieme ad altre lettere e numeri che per ora nessuno è riuscito a decifrare.

Si tratta della seconda volta in poco tempo che Rockstar aggiorna le immagini sul proprio sito. Potrebbe tranquillamente essere una coincidenza, ma quando c'è di mezzo tale software house, la mente inizia subito a pensare a quello che è uno dei giochi più attesi forse di sempre: GTA 6. C'è qualche indizio nascosto dietro queste immagini, lettere e numeri?

Ricordiamo che anche quando fu annunciato Red Dead Redemption 2, Rockstar Games iniziò a smanettare col proprio logo su Twitter, per cui ci sarebbe anche un precedente. Un altro indiziato potrebbe essere anche Bully 2, un altro titolo di cui si parla da tempo, ma mai ufficialmente annunciato (sul nostro sito trovate gli ultimi leak su Bully 2).

Insomma, che ci sia un annuncio imminente da parte dello studio? Noi, chiaramente, speriamo di sì.