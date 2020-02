Il sito di Rockstar Games si rifà il look: il nuovo artwork contiene indizi su GTA 6?

I vertici di Rockstar Games decidono di effettuare un importante restyling del sito ufficiale della compagnia: il nuovo artwork pubblicato sulla homepage del portale potrebbe contenere degli indizi su GTA 6.

L'immagine condivisa dal colosso videoludico statunitense si rifà al film di fantascienza del 1927 Metropolis e mostra una donna androide che, seduta su di un tappeto di rose rosse accanto ad una bottiglia di champagne, abbraccia il logo della compagnia. La suadente cyber-ragazza indossa un costume da bagno; la stella del logo di Rockstar Games, curiosamente, è avvolta da un drappo in seta blu su cui è appoggiato anche un calice di champagne, quasi a voler suggerire i festeggiamenti per il reveal imminente di un progetto dell'azienda americana come potrebbe essere, appunto, quello dell'attesissimo GTA 6 per sistemi nextgen.

A dare ulteriore slancio alle teorie del collegamento tra Grand Theft Auto 6 e questo insolito artwork condiviso dalla Grande R troviamo il riferimento al 1998, rappresentanto dall'anno di produzione impresso sull'etichetta della bottiglia di champagne. La storia di GTA 6 sarà perciò ambientata negli anni '90? Nella speranza di ricevere al più presto delle ulteriori informazioni in tal senso, vi ricordiamo che nei giorni scorsi i vertici di Rockstar hanno aperto una nuova posizione lavorativa per un Technical Build Engineer da impiegare su di un videogioco non ancora annunciato.