Il sito ufficiale di Halo gestito da Bungie chiuderà a febbraio

Da quasi dieci anni Bungie non è più coinvolta nel franchise di Halo tuttavia il sito ufficiale del gioco gestito dallo studio (Halo.Bungie.net) è rimasto attivo fino ad oggi e continua a funzionare regolarmente, sebbene non raccolta più le statistiche dei giocatori dal lontano 2013.

La notizia di oggi è che Halo.Bungie.net chiuderà definitivamente il 9 febbraio di quest'anno. Il gigantesco archivio contiene ancora informazioni e statistiche su Halo 2, Halo 3, Halo ODST e Halo Reach ma dal 9 febbraio i server verranno ufficialmente spenti, dunque chiunque possieda un profilo è invitato a salvare statistiche e file associati prima di questa data.

Non si tratta di una notizia di grande rilevanza dal momento che, come detto, i progressi non venivano più tracciati da moltissimi anni, non avendo Bungie più niente a che fare con la serie, dal 9 febbraio il legame verrà interrotto definitivamente.

Lo studio è impegnato nel supporto a Destiny 2 e a quanto sembra Bungie ha diversi giochi in programma per i prossimi anni, il team sarebbe al lavoro su almeno tre progetti non ancora annunciati. Non sembrano invece esserci speranze per una acquisizione di Bungie da parte di Microsoft, nei mesi scorsi si sono diffusi rumor in tal senso, subito smentiti però dai diretti interessati.