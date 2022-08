Il sito ufficiale PlayStation accoglie la pagina dedicata ai giochi PC con tanti dettagli

È ormai noto l'interesse di Sony verso il mercato PC, visto il numero crescente delle produzioni PlayStation Studios che stanno raggiungendo Steam e l'Epic Games Store. A poche ore dal lancio di Marvel's Spider-Man Remastered per PC, l'azienda nipponica ha inaugurato una nuova sezione sul suo sito ufficiale.

La pagina in questione, intitolata "Giochi PlayStation per PC", propone una sezione con tutti i giochi già disponibili sui client Valve ed Epic e un'altra con i tre titoli annunciati e in dirittura d'arrivo, ovvero il già citato Marvel's Spider-Man Remastered, il suo spin-off Miles Morales ed Uncharted L'Eredità dei Ladri. L'altra parte della sezione è invece dedicata alle FAQ, dal momento che include una ricca serie di domande e risposte che servono a chiarire qualsiasi dubbio possa sorgere nei giocatori PC intenzionati ad acquistare uno dei prodotti targati PlayStation Studios. Nelle FAQ si parla infatti di prezzo, supporto al DualSense, Trofei, salvataggi e tanto altro. Chiunque volesse saperne di più, può visitare il sito ufficiale di Sony PlayStation e cliccare sulla nuova pagina.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è arrivata la conferma da parte di Sony circa l'assunzione di personale utile a migliorare l'esperienza PC dei giochi PlayStation.