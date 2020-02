Il sito ufficiale PS5 presenta un riferimento a Starblaster... di cosa si tratta?

A inizio settimana Sony ha lanciato il sito ufficiale di PlayStation 5, molti giocatori hanno approfittato dell'occasione per scandagliare il codice sorgente alla ricerca di indizi o eventuali sorprese.... scoprendo un riferimento a Starblaster. Ma di cosa si tratta esattamente?

Starblaster è il nome di un vecchio gioco per Apple II uscito nel 1982 e in molti hanno subito pensato ad un possibile reboot/remake o comunque ad un titolo destinato ad arrivare su PS5. In realtà le cose non stanno esattamente così e secondo quanto da varie fonti Starblaster sarebbe in realtà il nome di un tool utilizzato per lo sviluppo delle app Java del sito.

Il sito di PS5 non sembra contenere altre informazioni utili, al momento è possibile solamente iscriversi alla newsletter per essere aggiornati sulle future novità. Il sito giapponese di Sony ha invece riassunto le specifiche tecniche di PlayStation 5 aggiungendo il "pieno supporto per la lineup PlayStation 4", confermando quindi la possibilità di utilizzare tutti i giochi PS4 sulla nuova console, non è chiaro se solamente in formato digitale o anche retail.

PlayStation 5 è attesa per l'autunno 2020, al momento Sony non si è sbilanciata per quanto riguarda la data di presentazione, il reveal sembra essere atteso per marzo insieme all'apertura dei preordini di PS5.