Il sito web dell'E3 è scaduto: l'ESA non ha rinnovato il dominio

L'E3 2022, inizialmente previsto esclusivamente in edizione digitale, è stato ufficialmente cancellato dall'Entertainment Software Association, tuttavia gli organizzatori della fiera losangelina hanno già confermato di essere all'opera per tornare con un grande evento videoludico dal vivo nel 2023.

Alla luce delle rassicurazioni dell'ESA risulta piuttosto strano che il sito web dell'E3 sia scaduto, come fatto notare da alcuni utenti sul forum di ResetEra. Il dominio non è stato rinnovato, tuttavia GoDaddy, compagnia che fornisce hosting e registrazioni dei domini su Internet, offre la possibilità di effettuare un rinnovo entro 12 giorni dalla data di scadenza.

Per alcuni è possibile ancora accedere alla normale versione del sito dell'E3, tuttavia pare che quella visibile sia soltanto una sua copia cache. Stando alle informazioni fornite da GoDaddy, del resto, il dominio doveva effettivamente essere rinnovato ad aprile di quest'anno, ma l'ESA non sembra essersi mossa per farlo.

Al momento la situazione non appare ben chiara, e risulta anomalo l'abbandono del sito considerando quanto l'ESA sembri puntare sull'E3 2023, definito come l'evento di rilancio per la fiera. A partire dall'abbandono di Sony e passando per l'emergenza sanitaria globale, l'E3 ha indubbiamente perso negli ultimi anni la sua rilevanza storica nell'industria del gaming, con le compagnie che sempre più spesso preferiscono optare per eventi personali e più contenuti. Staremo a vedere a questo punto se arriverà un aggiornamento ufficiale da parte degli organizzatori.