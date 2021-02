Six Days in Fallujah è un 'FPS politico'? Il parere di Rami Ismail e Neil Druckmann

Attraverso i rispettivi profili social, Rami Ismail e Neil Druckmann sono intervenuti per discutere delle polemiche scatenate dalla community per il ritorno di Six Days in Fallujah, lo sparatutto che puntava a ricreare "con realismo estremo" la guerra in Iraq.

Nel riallacciarsi alle critiche avanzate da chi ritiene che il progetto di Six Days in Fallujah sia stato resuscitato in maniera strumentale per veicolare un messaggio politico, Rami Ismail (che ricordiamo essere il fondatore di Vlambeer) ha spiegato che "ogni guerra è di per sé una macchinazione politica".

Per il responsabile di Nuclear Throne, Serious Sam The Random Encounter e Luftrausers, "è proprio questo il punto dell'intera faccenda, è la politica che decide di scatenare una guerra e porta le persone a uccidersi a vicenda. Tutto gravita attorno al consenso politico che puoi ricavare o far perdere ai tuoi avversari se decidi di scatenare una guerra. Tranne nel caso di quella in Iraq, dove gli Stati Uniti hanno inventato di sana pianta un motivo per scatenarla".

Anche le posizioni assunte da Neil Druckmann non sono lontane da quelle del collega Ismail. Il co-presidente di Naughty Dog e autore di The Last of Us, infatti, evita giri di parole e si riferisce direttamente al progetto che stanno portando avanti gli autori di Six Days in Fallujah per spiegare che "se il tuo è un gioco che tratta argomenti 'seri', allora è un gioco intrinsecamente politico. Se questo è un problema, crea un gioco diverso oppure cerca di dedicarti appieno ad esso, fai del tuo meglio e trattalo nel modo più onesto e completo possibile".

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori del titolo hanno riferito che Six Days in Fallujah non sarà un commentario politico, sottolineando la propria intenzione di focalizzarsi sulle esperienze vissute dai soldati che hanno combattuto quella guerra.