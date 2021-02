Six Days in Fallujah e la guerra d'Iraq: l'FPS resuscitato da veterani di Halo e Destiny

Sono passati più di dieci anni da quando abbiamo ricevuto le ultime notizie su Six Days In Fallujah, uno sparatutto in prima persona che avrebbe dovuto raccontare la Seconda Battaglia di Falluja combattuta tra il 7 novembre ed il 24 dicembre 2004 tra le truppe della coalizione americana e gli insorti iracheni.

A sorpresa, il titolo è stato ripreso in mano da Highwire Games, studio fondato dal lead designer di Halo e Destiny, e Victura, che farà da publisher per lo sparatutto. Il progetto è rinato con un obiettivo in mente: riprodurre nel modo più realistico e autentico possibile le vicende della guerra d'Iraq, ed è per questo motivo che sono stati interpellati oltre 100 Marines, soldati e civili iracheni al fine di raccogliere testimonianze di chi ha vissuto in prima persona la battaglia di Falluja durata sei giorni. Highwire Games ha inoltre assicurato di aver lavorato a "tecnologie e meccaniche di gioco" in grado di replicare le tattiche della guerra moderna in un modo in cui gli altri videogame non sono stati in grado di fare.

La versione originale di Six Days in Fallujah fu annunciata nel 2009 da Atomic Games e Konami, ma il progetto fu subissato di critiche e commenti scettici da parte di veterani della guerra e associazioni pacifiste. Dipingere gli eventi di una battaglia non solo recente, ma anche controversa poiché ritenuta ingiustificata da molti, fu visto come qualcosa di controverso, e Konami decise di abbandonare il progetto. Tuttavia, Peter Tamte, ex CEO di Atomic Games nonché vice presidente esecutivo di Bungie all'epoca di Halo Combat Evolve, è ora al capo di Victura e prosegue il suo lavoro iniziato nel 2016 per riuscire a ridonare vita al gioco e pubblicarlo nel corso del 2021 su PC e console. Il nuovo studio di sviluppo di Six Days in Fallujah è guidato da Jaime Griesemer, tra gli autori di Halo e Destiny in passato, mentre della colonna sonora se ne sta occupando Marty O'Donnell, anch'egli legato alla serie di Halo. In calce alla notizia potete dare un primo sguardo alla nuova versione dello sparatutto basato sulla guerra d'Iraq.