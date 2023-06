Six Days in Fallujah è un successo su Steam, ma piovono critiche nelle recensioni

Come annunciato qualche giorno fa, è approdata ieri su Steam la versione in Early Access di Six Days in Fallujah, lo sparatutto in prima persona in lavorazione ormai da tempo immemore. A distanza di poche ore dal debutto, il gioco ha ottenuto un grande successo in termini di vendite, ma le recensioni degli utenti sono tutt'altro che positive.

Mentre il gioco occupa la posizione n°2 nella classifica dei prodotti più venduti su Steam, preceduto solo da Counter Strike Global Offensive, piovono anche critiche per quelli che sono i contenuti della versione Early Access. Tralasciando le solite recensioni prive di critiche costruttive che elogiano o distruggono il titolo, la quasi totalità dei giudizi del pubblico sottolinea la carenza di attività e funzionalità nell'edizione dello sparatutto in soggettiva venduta al prezzo di 38,99 euro.

Sebbene i futuri aggiornamenti saranno gratuiti per chi ha effettuato l'acquisto dell'Accesso Anticipato, al momento è possibile esclusivamente giocare una modalità cooperativa online per 4 giocatori, senza la possibilità di sostituire i compagni con bot controllati dall'intelligenza artificiale. Manca quindi una campagna single player, senza contare che la distruttibilità degli scenari promessa dal team di sviluppo è del tutto assente. C'è inoltre chi lamenta la mancanza di alcune feature come il FOV slider, che probabilmente arriveranno solo in futuro. Non sembrano esserci invece critiche al gameplay, apprezzato dalla maggior parte dei giocatori che stanno provando l'Early Access.

In attesa di scoprire come si evolverà il gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulla intricata storia di Six Days in Fallujah.